امتلك شقة في العاصمة الادارية وعيش احلي ايام حياتك

(للبيع)
|امتلك شقة في العاصمة الادارية الجديدة في zavani وعيش في امان مع اولادك واستمتع بكل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومدارس ومستشفيات وكيدز اريا وخدمات تانية كتير وشقتك 158م (3غرفة+2حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+2تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|186,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063574
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