امتلك شقة في العاصمة الادارية وعيش احلي ايام حياتك

امتلك شقة في العاصمة الادارية الجديدة في zavani وعيش في امان مع اولادك واستمتع بكل الخدمات حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومدارس ومستشفيات وكيدز اريا وخدمات تانية كتير وشقتك 158م (3غرفة+2حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+2تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك في العاصمة