امتلك شقة في العاصمة الادارية وعيش احلي ايام حياتك

(للبيع)
|امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة واستثمر براحتك في اي وقت بالقرب من النهر الاخضر وكل الخدمات الحكومية والمولات التجارية وشقتك 205م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+ living room+مطبخ امريكي+2تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وكل خدماتك جمب شقتك من مول تجاري ونادي رياضي وملاعب رياضية ومدارس ومستشفيات وخدمات تانية كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062262
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