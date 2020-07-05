امتلك شقة في العاصمة الادارية وعيش احلي ايام حياتك

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صورة الاعلان: امتلك شقة في العاصمة الادارية وعيش احلي ايام حياتك - في القاهرة مصر

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امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة واستثمر براحتك في اي وقت بالقرب من النهر الاخضر وكل الخدمات الحكومية والمولات التجارية وشقتك 205م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+ living room+مطبخ امريكي+2تراس) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وكل خدماتك جمب شقتك من مول تجاري ونادي رياضي وملاعب رياضية ومدارس ومستشفيات وخدمات تانية كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 200,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/7/2020
رقم الإعلان: 2062262
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5/7/2020
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5/7/2020
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4/7/2020
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4/7/2020
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4/7/2020
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القسم: 

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4/7/2020
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القسم: 

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3/7/2020
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امتلك شقتك في كمبوند zavani بالقرب من النهر الاخضر اكبر حديقة مركزية وبجانب حي السفارات وشقتك 158م (.
العنوان:

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القسم: 

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2/7/2020
صورة الاعلان: شقتك في العاصمة الادارية وسط الخدمات الترفيهية - في القاهرة مصر

شقتك في العاصمة الادارية وسط الخدمات الترفيهية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند zavani وسط الخدمات الترفيهية حمامات سباحة وجيم وسبا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

161,000 جنيه

2/7/2020
صورة الاعلان: بتدور علي شقة في العاصمة تعالي امتلك في zavani وبمقدم بسيط - في القاهرة مصر

بتدور علي شقة في العاصمة تعالي امتلك في zavani وبمقدم بسيط

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

دلوقتي شقتك في zavani العاصمة الادارية الجديدة من غير ماتدور كتير تعالي امتلك عندنا وهتدفع مقدم بسيط.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

200,000 جنيه

2/7/2020
صورة الاعلان: شقتك في العاصمة الادارية من غير تفكير بأقل الاسعار - في القاهرة مصر

شقتك في العاصمة الادارية من غير تفكير بأقل الاسعار

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة بأقل الاسعار ومن غير تفكير كتير واسكن علي اجمل فيو بكمبوند zava.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

1/7/2020
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