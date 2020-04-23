امتلك شقة فى Town Gate وفكر فى مستقبلك

(للتقسيط)
|فكر فى مستقبلك وامتلك شقة فى Town Gate بموقع مميز فى العاصمة الادارية ع شارع رئيسى 190م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +تراس ) قريب من حى السفارات وفندق الماسة واستمتع باضخم مول تجارى وافخم المطاعم والكافيهات وبيوتى سنتر ومنطقة مخصصة للاطفال باقل مقدم وباطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وخلى مستقبلك بامتلاك شقة فى Town Gate
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|183,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058422
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