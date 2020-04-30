امتلك شقة فى Town Gate واختار الview اللى يعجبك

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شقة فى Town Gate واختار الview اللى يعجبك - في القاهرة مصر

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اختار الview اللى يعجبك وامتلك شقة فى Town Gate قريب من طريق السخنة 220 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +dressing ) واستمتع بكل الخدمات مطاعم وكافيهات ومولات تجارية وعيادات باقل مقدم وباطول فترة سداد بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك باجمل view فى العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 227,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/4/2020
رقم الإعلان: 2058682
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