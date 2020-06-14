امتلك شقة فى Town Gate بعيد عن الزحمة

ابعد عن الزحمة وامتلك شقتك فى كمبوند Town Gate قريب من فندق الماسة وحى السفارات والحى الدبلوماسى شقتك 150 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) واستمتع باجمل منظر ع البحيرات الصناعية ومساحات الخضراء وخدماتك اللى ملهاش مثيل كل ده بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وابعد عن الزحمة واستثمر فى العاصمة الادارية