امتلك شقة فى Town Gate بعيد عن الزحمة

(للبيع)
|ابعد عن الزحمة وامتلك شقتك فى كمبوند Town Gate قريب من فندق الماسة وحى السفارات والحى الدبلوماسى شقتك 150 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) واستمتع باجمل منظر ع البحيرات الصناعية ومساحات الخضراء وخدماتك اللى ملهاش مثيل كل ده بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وابعد عن الزحمة واستثمر فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|164,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060796
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