امتلك شقة فى Town Gate بجوار الجامعة الروسية

بجوار الجامعة الروسية هتمتلك شقتك فى Town Gate فى العاصمة الادارية بمساحة مناسبة ليك ولعيلتك 220 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ + 3 حمام + Dressing ) قريب من مطاعم وكافيهات و حمامات سباحة و Kids Area ب227 الف مقدم بس و الباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شقتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية الجديدة