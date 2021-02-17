امتلك شقة فى Town Gate بجوار الجامعة الروسية

(للبيع)
|بجوار الجامعة الروسية هتمتلك شقتك فى Town Gate فى العاصمة الادارية بمساحة مناسبة ليك ولعيلتك 220 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ + 3 حمام + Dressing ) قريب من مطاعم وكافيهات و حمامات سباحة و Kids Area ب227 الف مقدم بس و الباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شقتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|227,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084226
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