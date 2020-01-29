امتلك شقة فى مدينة متكاملة فى 6 اكتوبر

(للبيع)
|شقتك فى مدينة متكاملة فى 6 اكتوبر بالقرب من مستشفيات ونادى رياضى و جامعة ومدرسة بريطانية وفرنسية ووسط اجمل المساحات الخضراء شقتك 160 م (3 غرف +2 حمام +مطبخ +ريسبشن +تراس ) باقل مقدم وباقساط تصل الى 9 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وعيش فى مدينة متكاملة فى 6 اكتوبر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|صن كابيتال- 6 اكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|194,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050887
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