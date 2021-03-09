امتلك شقة فى كابيتال هايتس كاملة التشطيب بمنطقة الاستثمار

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شقة فى كابيتال هايتس كاملة التشطيب بمنطقة الاستثمار - في القاهرة مصر

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بمنطقة الاستثمار امتلك شقتك فى كابيتال هايتس 2 قريب من مدينة الطبية وارض المعارض و خلى استثمارك مضمون شقتك 126 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن +2 حمام + حمام ضيوف + مطبخ + تراس ) تشطيب كامل بالجراج وقريب من نادى رياضى متكامل واشتراكه مجانا مع امن وحراسة 24 ساعة ب 172 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك بمنطقة مميزة بالعاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وفاء
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: كابيتال هايتس 2- العاصمة الادارية
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 172,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/3/2021
رقم الإعلان: 2086530
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28/2/2021
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