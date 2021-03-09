امتلك شقة فى كابيتال هايتس كاملة التشطيب بمنطقة الاستثمار

بمنطقة الاستثمار امتلك شقتك فى كابيتال هايتس 2 قريب من مدينة الطبية وارض المعارض و خلى استثمارك مضمون شقتك 126 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن +2 حمام + حمام ضيوف + مطبخ + تراس ) تشطيب كامل بالجراج وقريب من نادى رياضى متكامل واشتراكه مجانا مع امن وحراسة 24 ساعة ب 172 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك بمنطقة مميزة بالعاصمة الادارية