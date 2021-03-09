امتلك شقة فى كابيتال هايتس كاملة التشطيب بمنطقة الاستثمار

(للتقسيط)
|بمنطقة الاستثمار امتلك شقتك فى كابيتال هايتس 2 قريب من مدينة الطبية وارض المعارض و خلى استثمارك مضمون شقتك 126 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن +2 حمام + حمام ضيوف + مطبخ + تراس ) تشطيب كامل بالجراج وقريب من نادى رياضى متكامل واشتراكه مجانا مع امن وحراسة 24 ساعة ب 172 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك بمنطقة مميزة بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|كابيتال هايتس 2- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|172,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/3/2021
|رقم الإعلان:
|2086530
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