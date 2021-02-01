امتلك شقة فى تاون جيت و خليك قريب من كل خدماتك

(للبيع)
|خليك قريب من خدماتك وامتلك شقتك فى تاون جيت بموقع مميز بالعاصمة الادارية ع بعد دقائق من مطار العاصمة و منطقة الدبلوماسيين و كل خدماتك اللى ملهاش مثيل عيادات طبية و مول تجارى وكافيهات شقتك 165 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + 2 حمام + مطبخ ) بفيو روعة ع البحيرات الصناعية و لاند سكيب ب 157 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك قريب من كل خدماتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|157,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082381
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