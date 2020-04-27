امتلك شقة فى تاون جيت وانسى زحمة القاهرة

(للتقسيط)
|انسى زحمة القاهرة وامتلك شقتك فى تاون جيت 155 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) وسط الهدوء والرفاهية قريب من حى السفارات ومولات التجارية وحمامات السباحة وملاهى للاطفال ونادى رياضى كل ده فى تاون جيت باقل مقدم واطول فترة سداد بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى تاون جيت وسط الهدوء
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|163,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058536
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