امتلك شقة فى تاون جيت لحياة هادية وراقية

عيش حياة هادية وسط ناس راقية فى تاون جيت وامتلك شقة دوبلكس 230 م ( 3 غرف نوم منهم غرفة ماستر + Dressing + ريسبشن + 3 حمام + مطبخ ) قريب من حى السفارات والجامعة الروسية وكل خدماتك المميزة و اللى ملهاش مثيل ب 217 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك فى العاصمة الادارية