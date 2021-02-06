امتلك شقة فى تاون جيت لحياة هادية وراقية

(للبيع)
|عيش حياة هادية وسط ناس راقية فى تاون جيت وامتلك شقة دوبلكس 230 م ( 3 غرف نوم منهم غرفة ماستر + Dressing + ريسبشن + 3 حمام + مطبخ ) قريب من حى السفارات والجامعة الروسية وكل خدماتك المميزة و اللى ملهاش مثيل ب 217 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|217,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082896
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