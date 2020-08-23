امتلك شقة فى العاصمة وعيش حياة الرقى

عايز تعيش حياة راقية امتلك شقة فى العاصمة الجديدة قريب من حى السفارات وارض المعارض قريب من كل الخدمات المميزة كافيهات ومطاعم وحمامات سباحة ومستشفيات شقتك 190م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى ارقى كمبوند بالعاصمة الجديدة