امتلك شقة فى العاصمة وعيش حياة الرقى

(للتقسيط)
|عايز تعيش حياة راقية امتلك شقة فى العاصمة الجديدة قريب من حى السفارات وارض المعارض قريب من كل الخدمات المميزة كافيهات ومطاعم وحمامات سباحة ومستشفيات شقتك 190م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى ارقى كمبوند بالعاصمة الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|164,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065593
1,090,000 جنيه
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