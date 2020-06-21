امتلك شقة ع اجمل لاند سكيب فى كمبوند Town Gate

(للتقسيط)
|امتلك شقتك فى كمبوند Town Gate ع اجمل لاند سكيب باجمل حديقة 65 م مجانا قريب من كل خدماتك حمامات سباحة ونادى رياضى و بيوتى سنتر وعيادات طبية وقريب من حى السفارات وجامعة الروسية ومسجد الفتاح العليم شقتك 180 م (ريسيبشين 3 قطع+3 غرف مقفولين منهم واحده ماستر بغرفه ملابس + 3 حمام + 2 تراس + مطبخ ) باقل مقدم وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى كمبوند Town Gate بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|193,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061171
217,000 جنيه
427,000 جنيه
288,000 جنيه
243,000 جنيه
اتصل
190,000 جنيه
اتصل
380,000 جنيه
211,000 جنيه
190,000 جنيه
309,000 جنيه
220,000 جنيه
203,000 جنيه
237,000 جنيه
180,000 جنيه