امتلك شقة ع اجمل البحيرات الصناعية فى تاون جيت

(للبيع)
|استمتع باجمل فيو وانت فى شقتك فى العاصمة الادارية قريب من فندق الماسة و الجامعة الروسية وامتلك شقة بحرى 138 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام + تراس +Dressing ) قريب من كافيهات ومطاعم و مول تجارى ب 175 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك فى العاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|175,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085455
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