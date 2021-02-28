امتلك شقة ع اجمل البحيرات الصناعية فى تاون جيت

استمتع باجمل فيو وانت فى شقتك فى العاصمة الادارية قريب من فندق الماسة و الجامعة الروسية وامتلك شقة بحرى 138 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام + تراس +Dressing ) قريب من كافيهات ومطاعم و مول تجارى ب 175 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك فى العاصمة الادارية الجديدة