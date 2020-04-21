امتلك شقة سكنيه بكمبوند ريفان العاصمه الجديده بمقدم 5% وقسط علي 10 سنين

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تفاصيل الإعلان
امتلك شقه تشطيب فندقي بالتكيفات في ريفان العاصمه الاداريه الجديده بضمان عائد ايجاري سعر المتر يبدا من 13 الف بدون مقدم وقسط حتى 10 سنوات بدون فوائد تواجد أفراد الأمن والحراسة بكثافة داخل الكمبوند. اعلي الخدمات الفندقيه ( جاكوزي- صبا- حمامات سباحه - خدمات بنكيه -جيم ) بمساحه 230 م (3 غرف نوم - 2 حمام - ريسبشن - مطبخ - تراس) للتواصل والاستفسار اتصل علي01276204797
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mayar sherif
التليفون: 01276204797

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: كمبوند ريفان العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 150,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/4/2020
رقم الإعلان: 2058308
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