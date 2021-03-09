امتلك شقة ب181 الف مقدم بس متشطبة بالجراج بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|باكتر المناطق الحيوية فى العاصمة الادارية امتلك شقة متشطبة بالكامل 132.5 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام + تراس كبير ) قريبة من نادى رياضى متكامل اشتراكه مجانا مع عقد شقتك بالجراج وسط امن وحراسة 24 ساعة ب181 الف مقدم بس والباقى باقساط مريحة جدا بدون اى فوائد يلا دلوقتى لاستثمار مضمون كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك متشطبة بالكامل فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|181,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/3/2021
|رقم الإعلان:
|2086642
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