امتلك شقة ب100 الف مقدم وقسط الباقى ع 10 سنين من غير فوائد فى الموندو

ب 100 الف مقدم هتمتلك شقتك فى كمبوند الموندو بالعاصمة الادارية قريب من مطاعم وكافيهات و سبا وجيم و كل الخدمات المميزة اللى هتحتاجها انت واسرتك شقتك 200 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام + ترس ) بفيو مميز ع لاند سكيب ب100 الف مقدم والباقى بالتقسيط ع 10 سنين من غير فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير وفكر و خد القرار وكلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك فى الموندو بالعاصمة الادارية