امتلك شقة ب100 الف مقدم وقسط الباقى ع 10 سنين من غير فوائد فى الموندو

(للبيع)
|ب 100 الف مقدم هتمتلك شقتك فى كمبوند الموندو بالعاصمة الادارية قريب من مطاعم وكافيهات و سبا وجيم و كل الخدمات المميزة اللى هتحتاجها انت واسرتك شقتك 200 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام + ترس ) بفيو مميز ع لاند سكيب ب100 الف مقدم والباقى بالتقسيط ع 10 سنين من غير فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير وفكر و خد القرار وكلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك فى الموندو بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|الموندو- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097398
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