امتلك شقة بموقع مميز فى العاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)
|شقتك فى Town Gate بموقع مميز جدا فى العاصمة الادارية ع بعد دقائق من المطار وفندق الماسة وطريق السخنة شقتك 155 م ( 3 غرف نوم +ريبسشن +مطبخ +2 حمام ) واستمتع بكل الخدمات اللى ملهاش مثيل بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك باميز موقع بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|143,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064816
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