امتلك شقة بموقع استراتيجى فى العاصمة الادارية

شقتك فى Town Gate بموقع استراتيجى ومميز فى R7 قريب من حى السفارات والحى الدبلوماسى قريب من كل الخدمات اللى هتحتاجها كافيهات ومطاعم ونادى رياضى وملاهى ومستشفيات شقتك 170 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام ) بسعر روعة وباطول فترة سداد من غير اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى Town Gate