امتلك شقة بمنطقة مميزة فى الR7 وسط افضل خدمات

شقتك 177 م ( 3 غرفة نوم منهم غرفة ماستر + 3 حمام + ريسيبشن + lobby + مطبخ + 2 تراس + dressing room ) ب 156 الف مقدم والباقى بالتفسيط المريح من غير اى فوائد وكمان عندك الفرصة انك تختار التشطيب مع التكيفيات مع افضل خدمات متميزة و ملهاش مثيل : • حمامات سباحة • كلوب هاوس • مناطق للجرى و العجل • امن وحراسة 24 ساعة • جيم و سبا • مناطق مخصصة للاطفال و نادى اجتماعى • مول و خدمات تانية كتير يلا مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شقتك باميز موقع بالعاصمة الادارية