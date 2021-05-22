امتلك شقة بمنطقة مميزة فى الR7 وسط افضل خدمات

(للبيع)
|شقتك 177 م ( 3 غرفة نوم منهم غرفة ماستر + 3 حمام + ريسيبشن + lobby + مطبخ + 2 تراس + dressing room ) ب 156 الف مقدم والباقى بالتفسيط المريح من غير اى فوائد وكمان عندك الفرصة انك تختار التشطيب مع التكيفيات مع افضل خدمات متميزة و ملهاش مثيل : • حمامات سباحة • كلوب هاوس • مناطق للجرى و العجل • امن وحراسة 24 ساعة • جيم و سبا • مناطق مخصصة للاطفال و نادى اجتماعى • مول و خدمات تانية كتير يلا مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شقتك باميز موقع بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|156,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094549
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