امتلك شقة بمنطقة القصور و بسعر مميز ف العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|بمنطقة راقية ومميزة امتلك شقتك فى كابيتال هايتس بجانب الكتدرائية و قريب من نادى رياضى متكامل و حمامات سباحة شقة 161 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام ) بسعر شامل الجراج وب 220 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك بكمبوند كابيتال هايتس بالعاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|220,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084469
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