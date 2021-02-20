امتلك شقة بمنطقة القصور و بسعر مميز ف العاصمة الادارية

بمنطقة راقية ومميزة امتلك شقتك فى كابيتال هايتس بجانب الكتدرائية و قريب من نادى رياضى متكامل و حمامات سباحة شقة 161 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام ) بسعر شامل الجراج وب 220 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك بكمبوند كابيتال هايتس بالعاصمة الادارية الجديدة