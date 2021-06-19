امتلك شقة بفيو مميز ع كريستال لاجون لرفاهية ليك ولعيلتك بالعاصمة الادارية

بتدور ع رفاهية ليك و لعيلتك تعالى امتلك شقتك فى كمبوند الموندو بالعاصمة الادارية بفيو مميز ع كريستال لاجون و اجمل المساحات الخضراء شقتك 160 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام + تراس بفيو روعة ) قريب من ارقى الخدمات زى مناطق مخصصة للاطفال عشان تكون مطمن ع ولادك وانت بتعمل شوبينج فى مول تجارى وكمان مناطق خاصة للجرى و العجل و جيم وسبا عشان تريح اعصابك و خدمات تانية اكتر عندنا فى الموندو ب111 الف مقدم وباقساط مريحة جدا من غير اى فوائد الحق الفرصة وماتضيعهاش من ايدك وكلمنا ع 01201135481