امتلك شقة بفيو مميز ع كريستال لاجون لرفاهية ليك ولعيلتك بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|بتدور ع رفاهية ليك و لعيلتك تعالى امتلك شقتك فى كمبوند الموندو بالعاصمة الادارية بفيو مميز ع كريستال لاجون و اجمل المساحات الخضراء شقتك 160 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام + تراس بفيو روعة ) قريب من ارقى الخدمات زى مناطق مخصصة للاطفال عشان تكون مطمن ع ولادك وانت بتعمل شوبينج فى مول تجارى وكمان مناطق خاصة للجرى و العجل و جيم وسبا عشان تريح اعصابك و خدمات تانية اكتر عندنا فى الموندو ب111 الف مقدم وباقساط مريحة جدا من غير اى فوائد الحق الفرصة وماتضيعهاش من ايدك وكلمنا ع 01201135481
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|الموندو- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|111,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097396
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