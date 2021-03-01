امتلك شقة بفيو ع بحيرات الصناعية وبخصم 20 % فى تاون جيت

(للتقسيط)
|بview ع البحيرات الصناعية امتلك شقتك فى تاون جيت باول كمبوند يعمل بالطاقة الشمسية و قريب من حى السفارات و ارض المعارض شقة 195 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام ) بخصم 20 % و ب201 الف مقدم و الباقى باقساط مريحة جدا من غير اى فوائد واستمتع بارقى الخدمات المتكاملة مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك باجمل فيو فى تاون جيت وموقع مميز بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اية
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|201,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085598
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