امتلك شقة بفيو ع بحيرات الصناعية وبخصم 20 % فى تاون جيت

بview ع البحيرات الصناعية امتلك شقتك فى تاون جيت باول كمبوند يعمل بالطاقة الشمسية و قريب من حى السفارات و ارض المعارض شقة 195 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام ) بخصم 20 % و ب201 الف مقدم و الباقى باقساط مريحة جدا من غير اى فوائد واستمتع بارقى الخدمات المتكاملة مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك باجمل فيو فى تاون جيت وموقع مميز بالعاصمة الادارية