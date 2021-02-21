امتلك شقة بفيو ع البحيرات الصناعية ف كابيتال هايتس

بفيو ع البحيرات الصناعية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من حمامات سباحة ومساحات خضراء و كيدز اريا كلها جمب شقتك 129.5 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + 2 حمام + ريسبشن + مطبخ +2 تراس ) تشطيب كامل و ب 177 الف بس مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى كابيتال هايتس 2 بالعاصمة الادارية الجديدة