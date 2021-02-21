امتلك شقة بفيو ع البحيرات الصناعية ف كابيتال هايتس

(للتقسيط)
|بفيو ع البحيرات الصناعية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من حمامات سباحة ومساحات خضراء و كيدز اريا كلها جمب شقتك 129.5 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + 2 حمام + ريسبشن + مطبخ +2 تراس ) تشطيب كامل و ب 177 الف بس مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى كابيتال هايتس 2 بالعاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اية
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|177,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084627
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