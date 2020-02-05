امتلك شقة بفيو رائع مع جاردن في العاصمة الادارية الجديدة R7 بافضل سعر للمتر

(للبيع)
|العاصمة الادارية بخير علشان كده بقدملك شقتك 120 متر بفيو رائع تشطيب كامل ومطبخ كامل وتكييفات امتلك شقتك بمقدم 10% وقسط الباقي علي 9 سنين بدون اي فوايد ومتوافر مساحات من 67 متر لغايه 350 متر لتفاصيل اكتر كلمني علي موبايل رقم 01010156690
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد
|التليفون:
|01010156690
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|العنوان:
|- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056696
444,000 جنيه