امتلك شقة بفيو رائع مع جاردن في العاصمة الادارية الجديدة R7 بافضل سعر للمتر

العاصمة الادارية بخير علشان كده بقدملك شقتك 120 متر بفيو رائع تشطيب كامل ومطبخ كامل وتكييفات امتلك شقتك بمقدم 10% وقسط الباقي علي 9 سنين بدون اي فوايد ومتوافر مساحات من 67 متر لغايه 350 متر لتفاصيل اكتر كلمني علي موبايل رقم 01010156690