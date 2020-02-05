امتلك شقة بفيو رائع مع جاردن في العاصمة الادارية الجديدة R7 بافضل سعر للمتر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
العاصمة الادارية بخير علشان كده بقدملك شقتك 120 متر بفيو رائع تشطيب كامل ومطبخ كامل وتكييفات امتلك شقتك بمقدم 10% وقسط الباقي علي 9 سنين بدون اي فوايد ومتوافر مساحات من 67 متر لغايه 350 متر لتفاصيل اكتر كلمني علي موبايل رقم 01010156690
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد
التليفون: 01010156690

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العنوان: - التجمع الخامس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/3/2020
رقم الإعلان: 2056696
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صورة الاعلان: بأرقي مناطق ** بالمنطقه الثالثة عمارات** - في القاهرة مصر

بأرقي مناطق ** بالمنطقه الثالثة عمارات**

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقه 140 م بحريه عبارة عن ( 3غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ + تراس ) بأرقي مناطق ** بالمنطقه الثالثة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

444,000 جنيه

5/2/2020
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