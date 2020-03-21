امتلك شقة بفيو رائع مع جاردن في العاصمة الادارية الجديدة R7 بافضل سعر للمتر

(للبيع)
|بما ان الناس في البيت وبتحافظ علي التعليمات استغل الوقت ده ودور علي شقتك شقة للبيع في العاصمة الادارية الجديدة R7 بمساحة 120 متر تشطيب هاي لوكس ومطبخ كامل وتكييفات بمقدم 10 % وتقسيط بيوصل لغاية 9 سنين بدون فوايد لمعلومات اكتر ابعتلي رسالة او كلمني علي رقم 01010156690
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد
|التليفون:
|01010156690
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|العنوان:
|- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|8,750 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056554
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