امتلك شقة بفيو رائع مع جاردن في العاصمة الادارية الجديدة R7 بافضل سعر للمتر

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
بما ان الناس في البيت وبتحافظ علي التعليمات استغل الوقت ده ودور علي شقتك شقة للبيع في العاصمة الادارية الجديدة R7 بمساحة 120 متر تشطيب هاي لوكس ومطبخ كامل وتكييفات بمقدم 10 % وتقسيط بيوصل لغاية 9 سنين بدون فوايد لمعلومات اكتر ابعتلي رسالة او كلمني علي رقم 01010156690
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد
التليفون: 01010156690

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - 6 اكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 8,750 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/3/2020
رقم الإعلان: 2056554
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بمقدم 680 الف استلم شقتك فى هايد بارك التجمع الخامس

بمقدم 680 الف استلم شقتك فى هايد بارك التجمع الخامس

(للبيع)

بمقدم 680 الف وتقسيط حتى 6 سنين . استلم فورى شقتك فى اميز كمبوند فى التجمع الخامس . شقتك متشطبة سو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: اسكن فى قلب التجمع الخامس

اسكن فى قلب التجمع الخامس

(للبيع)

خليك قريب من كل حاجة فى التجمع الخامس واسكن فى اقرب كمبوند . كمبوند دقايق من الجامعة الامريكية والم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

680,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: الرفاهية فى كل لحظة فى كمبوند هايد بارك التجمع

الرفاهية فى كل لحظة فى كمبوند هايد بارك التجمع

(للبيع)

عيش مع المساحات الخضرا واللاجونز احلى حياة . عيش فى شقتك فى هايد بارك . واستمتع باحلى ما فى الكمبو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

680,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: استثمر فى شقتك فى التجمع الخامس

استثمر فى شقتك فى التجمع الخامس

(للبيع)

استثمر فى شقتك فى هايد بارك التجمع الخامس . حياة افضل لبكرا . شقتك بمقدم 680 الف وتقسيط حتى 6 سنين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

680,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: احجز وحدتك في كمبوند سوديك فاي بمقدم 5%

احجز وحدتك في كمبوند سوديك فاي بمقدم 5%

(للبيع)

امتلك شقتك من سوديك باقل مقدم واقل كاش 5% وبالتقسيط علي وبقسد شهري 15000 الف جنية شقتك مساحة تبدا م.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

75,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: وحدات مميزة دقايق من ميدان جهينة وبدون وفوايد وبالتقسط علي 120 شهر

وحدات مميزة دقايق من ميدان جهينة وبدون وفوايد وبالتقسط علي 120 شهر

(للبيع)

وحدات مميزة دقايق من ميدان جهينة وبدون وفوايد وبالتقسط علي 120 شهر وحدتك مميزة علي فيو مميز من الاند.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

21/3/2020
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صورة الاعلان: يونيفورم كافيهات - شركة تصنيع يونيفورم مطاعم

يونيفورم كافيهات - شركة تصنيع يونيفورم مطاعم

(للبيع)

يونيفورم كافيهات - شركة تصنيع يونيفورم مطاعم تقدم شركة السلام احدث موديلات يونيفورم الطهاة و الشيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/3/2020
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

اماكن تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

اماكن تصنيع يونيفورم فنادق (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركات توريد يونيفورم فنادق شركات.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/3/2020
صورة الاعلان: متجر زى موحد

متجر زى موحد

(للبيع)

متجر زى موحد 01119959296 - 01022216888 ريح بالك واكسب وقتك واستلم اليونيفورم زي مابتحلم بيه اسعار .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/3/2020
صورة الاعلان: ريح من الشغل شوية وروح علي لاسيرينا السخنة

ريح من الشغل شوية وروح علي لاسيرينا السخنة

(للبيع)

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة وريح دماغك م الشغل شوية وقضي الويك اند الهادي في اي وقت طول السنة من.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

80,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه في السخنة وفرشك عندنا وبأقل سعر

امتلك شاليه في السخنة وفرشك عندنا وبأقل سعر

(للتقسيط)

متفكرش كتير ومتشيلش هم الفرش عشان شاليهك عندنا في لاسيرينا السخنة مفروش جاااهز ايوة مفرووووش وكمان ب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

135,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: في شاليهك هتصيف مع اولادك طول السنة في راس سدر

في شاليهك هتصيف مع اولادك طول السنة في راس سدر

(للبيع)

امتلك شاليه في راس سدر وهتصيف مع اولادك طول السنة بعيد عن الزحمة وبدون ازعاج و وسط امن وحراسة 24 ساع.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: استثمارك هو بداية نجاحك في راس سدر

استثمارك هو بداية نجاحك في راس سدر

(للبيع)

استثمر وانجح واضمن مستقبل اولادك بأمتلاكك شاليه في راس سدر بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

80,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: عايز تستثمر صح امتلك محلك بالعاصمة وسط الموظفين والسكان

عايز تستثمر صح امتلك محلك بالعاصمة وسط الموظفين والسكان

(للتقسيط)

استثمر صح واضمن مستقبل اولادك وامتلك محل تجاري في مول sixty بالعاصمة الادارية الجديدة واضمن استثمار .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

863,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: امتلك عيادتك في اميز مول بالعاصمة بالحي المالي

امتلك عيادتك في اميز مول بالعاصمة بالحي المالي

(للبيع)

امتلك عيادتك بمول sixty اميز مول بالعاصمة الادارية الجديدة بالحي المالي وبجانب البنك المركزي والبورص.
العنوان:

القاهرة - مصر

160,000 جنيه

21/3/2020
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