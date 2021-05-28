امتلك شقة بسعر متر الكاش بالعاصمة الادارية و لفترة محدودة

(للبيع)
|فرصة حقيقية لازم تلحقها في ارقي كمبوند في العاصمة الادارية وتستفاد بسعر متر الكاش بمقدم بسيط والباقى بالتقسيط المريح من غير فوائد وتستمتع بافضل وارقى الخدمات اللى هتحتاجها : كافيهات و حمامات سباحة و كلوب هاوس و مول تجارى كله جمب شقتك 160 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام +dressing +تراس ) ب106 الف مقدم والباقى بالتقسيط ع 5 سنين من غير فوائد لحياة اكتر هدوء و رفاهية كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وامتلك شقتك بسعر متر الكاش فى الموندو بالعاصمة الادارية والحق العروض لفترة محدودة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|106,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095284
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