امتلك شقة بسعر متر الكاش بالعاصمة الادارية و لفترة محدودة

فرصة حقيقية لازم تلحقها في ارقي كمبوند في العاصمة الادارية وتستفاد بسعر متر الكاش بمقدم بسيط والباقى بالتقسيط المريح من غير فوائد وتستمتع بافضل وارقى الخدمات اللى هتحتاجها : كافيهات و حمامات سباحة و كلوب هاوس و مول تجارى كله جمب شقتك 160 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام +dressing +تراس ) ب106 الف مقدم والباقى بالتقسيط ع 5 سنين من غير فوائد لحياة اكتر هدوء و رفاهية كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وامتلك شقتك بسعر متر الكاش فى الموندو بالعاصمة الادارية والحق العروض لفترة محدودة