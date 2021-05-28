امتلك شقة بسعر متر الكاش بالعاصمة الادارية و لفترة محدودة

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شقة بسعر متر الكاش بالعاصمة الادارية و لفترة محدودة - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

فرصة حقيقية لازم تلحقها في ارقي كمبوند في العاصمة الادارية وتستفاد بسعر متر الكاش بمقدم بسيط والباقى بالتقسيط المريح من غير فوائد وتستمتع بافضل وارقى الخدمات اللى هتحتاجها : كافيهات و حمامات سباحة و كلوب هاوس و مول تجارى كله جمب شقتك 160 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام +dressing +تراس ) ب106 الف مقدم والباقى بالتقسيط ع 5 سنين من غير فوائد لحياة اكتر هدوء و رفاهية كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وامتلك شقتك بسعر متر الكاش فى الموندو بالعاصمة الادارية والحق العروض لفترة محدودة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وفاء
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 106,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/5/2021
رقم الإعلان: 2095284
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر - في القاهرة مصر

شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر بشارع محمد النادي بالقرب من مكرم عبيد م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

7,000 جنيه

28/5/2021
صورة الاعلان: لعشاق الرقى والذوق الراقى تعالى امتلك شقتك بسعر الكاش ف العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

لعشاق الرقى والذوق الراقى تعالى امتلك شقتك بسعر الكاش ف العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لعشاق الذوق الراقى و التصميم المميز تعالى امتلك شقتك بكمبوند الموندو بقلب العاصمة الادارية وعيش حياة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

117,000 جنيه

28/5/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع بعرض مميز ولفترة محدودة فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

شقة للبيع بعرض مميز ولفترة محدودة فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الحق امتلك وحدتك بكمبوند الموندو بسعر متر الكاش وبالتقسيط ع 5 سنين من غير اى فوائد واستمتع باجمل فيو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

121,000 جنيه

28/5/2021
صورة الاعلان: امتلك شقتك بالتقسيط وبسعر متر الكاش وسط افضل الخدمات فى الR7 - في القاهرة مصر

امتلك شقتك بالتقسيط وبسعر متر الكاش وسط افضل الخدمات فى الR7

(للبيع)

- في القاهرة مصر

وسط افضل وارقى الخدمات فى منطقة الR7 بكمبوند الموندو هتمتلك شقة قريبة من حى السفارات و مدينة المعارض.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

109,000 جنيه

28/5/2021
صورة الاعلان: عروض اليوم . للإيجار شقة مفروشة بموقع ممتاز بمدينة نصر - في القاهرة مصر

عروض اليوم . للإيجار شقة مفروشة بموقع ممتاز بمدينة نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

عروض اليوم . للإيجار شقة مفروشة بموقع ممتاز بمدينة نصر بجوار ميدان الساعة مباشرة . 2نوم 2ريسبشن .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

450 جنيه

25/5/2021
صورة الاعلان: شقة مفروشة للايجار بموقع ممتاز بمدينة نصر بجوار ميدان الساعة - في القاهرة مصر

شقة مفروشة للايجار بموقع ممتاز بمدينة نصر بجوار ميدان الساعة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقة مفروشة للايجار بموقع ممتاز بمدينة نصر بجوار ميدان الساعة مكونه من (3 نوم وريسيشن وحمام ومطبخ كام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

500 جنيه

25/5/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: عرض اليوم . إستديو مفروش للإيجار بموقع ممتاز بمدينة نصر فيو عباس العقاد - في القاهرة مصر

عرض اليوم . إستديو مفروش للإيجار بموقع ممتاز بمدينة نصر فيو عباس العقاد

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

عرض اليوم . إستديو مفروش للإيجار بموقع ممتاز بمدينة نصر فيو عباس العقاد . غرفة نوم ورسيبشن وحمام وا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

10,000 جنيه

25/5/2021
صورة الاعلان: عرض اليوم . إستديو مفروش للإيجار بموقع ممتاز بمدينة نصر فيو عباس العقاد - في القاهرة مصر

عرض اليوم . إستديو مفروش للإيجار بموقع ممتاز بمدينة نصر فيو عباس العقاد

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

عرض اليوم . إستديو مفروش للإيجار بموقع ممتاز بمدينة نصر فيو عباس العقاد . غرفة نوم ورسيبشن وحمام وا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

10,000 جنيه

25/5/2021
صورة الاعلان: للايجار شقه مفروشه بمدينة نصر بين اول عباس العقاد واول مكرم عبيد - في القاهرة مصر

للايجار شقه مفروشه بمدينة نصر بين اول عباس العقاد واول مكرم عبيد

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

للايجار شقه مفروشه بمدينة نصر بين اول عباس العقاد واول مكرم عبيد مكونه من( 3 نوم -ورسييشن- وحمام- وم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

500 جنيه

25/5/2021
صورة الاعلان: بتفكر فى الافضل دايما مش هتلاقى غير شقة تمليك فى الموندو - في القاهرة مصر

بتفكر فى الافضل دايما مش هتلاقى غير شقة تمليك فى الموندو

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

دايما بتدور ع الافضل لعيلتك والناس اللى بتحبهم تعالى امتلك شقة فى قلب العاصمة الادارية بمنطقة ال R7 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

133,000 جنيه

25/5/2021
صورة الاعلان: بقلب العاصمة الادارية هتعبش حياة مميزة وسط افضل خدمات - في القاهرة مصر

بقلب العاصمة الادارية هتعبش حياة مميزة وسط افضل خدمات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عيش حياة مميزة انت واسرتك وسط اجمل المساحات الخضراء و الطبيعة الخلابة قريب من kids area و جيم وسبا و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

162,000 جنيه

25/5/2021
صورة الاعلان: شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر - في القاهرة مصر

شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

شقه مفروشه للايجار اليومي والشهري بموقع متميز جدا بمدينه نصر بشارع محمد النادي بالقرب من مكرم عبيد م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

7,000 جنيه

25/5/2021
صورة الاعلان: للإيجار شقة مفروشة موقع مميز بمدينة نصربرج يرى عباس العقاد الرئيسي . - في القاهرة مصر

للإيجار شقة مفروشة موقع مميز بمدينة نصربرج يرى عباس العقاد الرئيسي .

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

للإيجار شقة مفروشة موقع مميز بمدينة نصربرج يرى عباس العقاد الرئيسي . 2نوم 2ريسبشن حمام واحد فرش راقي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

650 جنيه

24/5/2021
صورة الاعلان: للإيجار شقة مفروشة بموقع ممتاز شارع عباس العقاد مدينة نصر - في القاهرة مصر

للإيجار شقة مفروشة بموقع ممتاز شارع عباس العقاد مدينة نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

للإيجار شقة مفروشة بموقع ممتاز شارع عباس العقاد مدينة نصر . 2نوم . 2ريسبشن .2حمام مكيفة بالكامل بجمي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

500 جنيه

24/5/2021
صورة الاعلان: للإيجار شقة مفروشة بموقع ممتاز بمدينة نصر - في القاهرة مصر

للإيجار شقة مفروشة بموقع ممتاز بمدينة نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

عروض اليوم . للإيجار شقة مفروشة بموقع ممتاز بمدينة نصر بجوار ميدان الساعة مباشرة . 2نوم 2ريسبشن .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

450 جنيه

24/5/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager