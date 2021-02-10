امتلك شقة بسعر شامل التشطيب و الجراج فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|استثمر صح وامتلك شقتك بسعر شامل التشطيب مع الجراج و اشتراك نادى رياضى متكامل شقتك 129.5 م بجانب الكتدرائية مباشرة (2 غرفة نوم + ريسبشن + 2 حمام + مطبخ + 2 تراس ) وقريب من خدمات ملهاش مثيل زى حمامات سباحة ومول تجارى به مجمع سينمات كل ده واكتر بمقدم 177 الف و الباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بسعر شامل التشطيب فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|177,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083401
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