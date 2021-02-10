امتلك شقة بسعر شامل التشطيب و الجراج فى العاصمة الادارية

استثمر صح وامتلك شقتك بسعر شامل التشطيب مع الجراج و اشتراك نادى رياضى متكامل شقتك 129.5 م بجانب الكتدرائية مباشرة (2 غرفة نوم + ريسبشن + 2 حمام + مطبخ + 2 تراس ) وقريب من خدمات ملهاش مثيل زى حمامات سباحة ومول تجارى به مجمع سينمات كل ده واكتر بمقدم 177 الف و الباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بسعر شامل التشطيب فى العاصمة الادارية