امتلك شقة بروف مميز باطلالة ع المساحات الخضراء فى العاصمة الجديدة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شقة بروف مميز باطلالة ع المساحات الخضراء فى العاصمة الجديدة - في القاهرة مصر

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استمتع بحفلات الشواء والباربكيو وامتلك شقة بروف 245 م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن+living +مطبخ +3 حمام ) قريب من حى السفارات والجامعة الروسية وع بعد 10 دقائق من فندق الماسة وكل خدماتك موجوده وباعلى مستوى بسعر روعة وبتسهيلات فى السداد بدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الجديدة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 287,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/1/2020
رقم الإعلان: 2051056
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29/1/2020
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28/1/2020
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27/1/2020
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27/1/2020
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