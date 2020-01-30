امتلك شقة بروف مميز باطلالة ع المساحات الخضراء فى العاصمة الجديدة

استمتع بحفلات الشواء والباربكيو وامتلك شقة بروف 245 م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن+living +مطبخ +3 حمام ) قريب من حى السفارات والجامعة الروسية وع بعد 10 دقائق من فندق الماسة وكل خدماتك موجوده وباعلى مستوى بسعر روعة وبتسهيلات فى السداد بدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الجديدة