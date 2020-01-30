امتلك شقة بروف مميز باطلالة ع المساحات الخضراء فى العاصمة الجديدة

(للبيع)
|استمتع بحفلات الشواء والباربكيو وامتلك شقة بروف 245 م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن+living +مطبخ +3 حمام ) قريب من حى السفارات والجامعة الروسية وع بعد 10 دقائق من فندق الماسة وكل خدماتك موجوده وباعلى مستوى بسعر روعة وبتسهيلات فى السداد بدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|287,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/1/2020
|رقم الإعلان:
|2051056
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