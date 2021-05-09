امتلك شقة بدون مقدم قريب من الجامعة الامريكية ف تريو جاردنز

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صورة الاعلان: امتلك شقة بدون مقدم قريب من الجامعة الامريكية ف تريو جاردنز - في القاهرة مصر

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قريب من الجامعة الامريكية امتلك شقتك فى جولدن سكوير تشطيب اكسترالوكس بالتكيفات 135 م ( غرفتين + ريسبشن + مطبخ +حمام + تكيفيات هدية ) مع 2 باكيه فى جراج خاص تحت الارض + مخزن خاص فى الجراج واستمتع بخدمات كتير كلها حواليك ملاعب اطفال و طرق مخصصة للدراجات و حدائق لليوجا عشان تريح اعصابك وتستعيد طاقتك الايجابية كل ده بدون مقدم وكمان استلام فورى و تقسيط ع 10 سنين من غير فوائد يلا ما ماتضيعش الفرصة وكلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك استلام فورى فى تريو جاردنز بالتجمع الخامس
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وفاء
التليفون: 01201135481

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العنوان: تريو جاردنز- التجمع الخامس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 320,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/5/2021
رقم الإعلان: 2093593
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