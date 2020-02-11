امتلك شقة بحديقة في العاصمة وعيش وسط الطبيعة

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|امتلك شقة بحديقة في العاصمة الادارية الجديدة وعيش وسط الطبيعة والمساحات الخضرا وهتعيش في خصوصية كاملة وشقتك 270م ( 5غرفة+4حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس+حديقة 52م ) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات مطاعم وكافيهات ونادي رياضي وجيم وسبا ومول تجاري وغيرهم كتير اتصل حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|281,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052389
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