امتلك شقة بجوار الدبلوماسيين فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|عيش مع الدبلوماسيين وامتلك شقتك فى زافانى بالعاصمة الادارية الجديدة و خلى كل خدماتك حواليك مول تجارى و كافيهات و حمامات سباحة و خدمات تانية اكتر شقتك 138 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + 2 حمام ) ب163 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى ارقى كمبوند بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|163,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079730
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