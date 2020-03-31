امتلك شقة بالتقسيط ع 72 شهر بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)
|امتلك شقة في العاصمة الادارية وقسطها براحتك 230 م (3 غرف نوم +ريسبشن +living +مطبخ +3 حمام +dressing ) بالقرب من جامعة الروسية ومطاعم وكافيهات وعيادات طبية ومدارس ومستشفيات وسط اجمل المساحات الخضراء وكريستال لاجون بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 72 شهر بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بالتقسيط المريح فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|199,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/3/2020
|رقم الإعلان:
|2057114
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