امتلك شقة باقل مقدم فى 6 اكتوبر

(للبيع)
|باقل مقدم هتمتلك شقتك فى 6 اكتوبر قريب من 3 فنادق عالمية و المتحف المصرى الكبير وبرؤية مميزة ع الاهرامات شقتك 151 م (3 غرف +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى 6اكتوبر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|صن كابيتال- 6 اكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|186,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055415
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