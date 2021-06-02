امتلك شقة بافضل نظام سداد وبسعر مميز فى كمبوند الموندو

(للبيع)
|بافضل نظام سداد امتلك شقتك فى العاصمة الادارية بكمبوند راقى قريب من منطقة الاستثمار و كل الخدمات المميزة شقتك 194 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام +dressing room ) ب129 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد و انظمة سداد مميزة جدا يلا دلوقتى الحق عروض وكلمنا واتس ع 01201135481 وامتلك شقتك فى كمبوند الموندو بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اية
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|129,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095898
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