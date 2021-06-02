امتلك شقة بافضل نظام سداد وبسعر مميز فى كمبوند الموندو

بافضل نظام سداد امتلك شقتك فى العاصمة الادارية بكمبوند راقى قريب من منطقة الاستثمار و كل الخدمات المميزة شقتك 194 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام +dressing room ) ب129 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد و انظمة سداد مميزة جدا يلا دلوقتى الحق عروض وكلمنا واتس ع 01201135481 وامتلك شقتك فى كمبوند الموندو بالعاصمة الادارية