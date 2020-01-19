امتلك شقة او فيلا دوبلكس بسعر خياااااال ،الان وبارقى الاحياء باكتوبر ، الحى مخطط زى الكمبوند يعنى على 250 فدان منهم 50 فدان خدمات صحية -تعليمية -رياضية -اجتماعية -تجارية ،طرق وشوارع داخلية اصغر مساحة فيها 25 متر الى 60 متر،مساحات شاسعة من الحدائق ، متاح شقق تبدا من 145 متر،فيلات دوبلكس بمساحات تبدا من 268 متر وملحق به حديقة free تبدا من 124 متر، اقل مقدم واطول فترة سداد واستلام من 12 الى 18 شهر،سعر مغررررى جدا للكاش 01092222039