(للبيع)
|امتلك شقة او فيلا دوبلكس بسعر خياااااال ،الان وبارقى الاحياء باكتوبر ، الحى مخطط زى الكمبوند يعنى على 250 فدان منهم 50 فدان خدمات صحية -تعليمية -رياضية -اجتماعية -تجارية ،طرق وشوارع داخلية اصغر مساحة فيها 25 متر الى 60 متر،مساحات شاسعة من الحدائق ، متاح شقق تبدا من 145 متر،فيلات دوبلكس بمساحات تبدا من 268 متر وملحق به حديقة free تبدا من 124 متر، اقل مقدم واطول فترة سداد واستلام من 12 الى 18 شهر،سعر مغررررى جدا للكاش 01092222039
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Ibrahim
|التليفون:
|01092222039
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|beside porto- 6 october
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,200 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049622
877,000 جنيه
777,000 جنيه
100,000 جنيه
7,000 جنيه
6,000 جنيه
24,000 جنيه
370,000 جنيه
877,000 جنيه
300,000 جنيه
777,000 جنيه
1,500,000 جنيه
4,000 جنيه
750,000 جنيه
(للبيع)- في 6 أكتوبر مصر
100,000 جنيه
120,000 جنيه