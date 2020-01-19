امتلك شقة او فيلا دوبلكس بسعر خياااااال الان

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شقة او فيلا دوبلكس بسعر خياااااال الان - في 6 أكتوبر مصر

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امتلك شقة او فيلا دوبلكس بسعر خياااااال ،الان وبارقى الاحياء باكتوبر ، الحى مخطط زى الكمبوند يعنى على 250 فدان منهم 50 فدان خدمات صحية -تعليمية -رياضية -اجتماعية -تجارية ،طرق وشوارع داخلية اصغر مساحة فيها 25 متر الى 60 متر،مساحات شاسعة من الحدائق ، متاح شقق تبدا من 145 متر،فيلات دوبلكس بمساحات تبدا من 268 متر وملحق به حديقة free تبدا من 124 متر، اقل مقدم واطول فترة سداد واستلام من 12 الى 18 شهر،سعر مغررررى جدا للكاش 01092222039
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Ibrahim
التليفون: 01092222039

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: beside porto- 6 october
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,200 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/1/2020
رقم الإعلان: 2049622
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صورة الاعلان: فرصه للسكن بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه - في 6 أكتوبر مصر

فرصه للسكن بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه

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فرصه للسكن بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه موقع رائع بحدائق أكتوبر دقائق ا.
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877,000 جنيه

19/1/2020
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فرصه للسكن بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه

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فرصه للسكن بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه موقع رائع بحدائق أكتوبر دقائق ا.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

777,000 جنيه

19/1/2020
صورة الاعلان: فرصه للسكن بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه - في 6 أكتوبر مصر

فرصه للسكن بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه

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فرصه للسكن بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه موقع رائع بحدائق أكتوبر دقائق ا.
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19/1/2020
صورة الاعلان: شقه للبيع بكمبوند بيت الوطن ب مدينه 6 أكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

شقه للبيع بكمبوند بيت الوطن ب مدينه 6 أكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

شقه للبيع بكمبوند بيت الوطن ب مدينه 6 أكتوبر شقه بالدور الاول مساحه 200م 3نوم/3حمام / ريسبشن 3 ق .
العنوان:

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القسم: 

7,000 جنيه

19/1/2020
صورة الاعلان: شقه للبيع بكمبوند بيت الوطن ب مدينه 6 أكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

شقه للبيع بكمبوند بيت الوطن ب مدينه 6 أكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

شقه للبيع بكمبوند بيت الوطن ب مدينه 6 أكتوبر شقه بالدور الاول مساحه 200م 3نوم/3حمام / ريسبشن 3 ق .
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19/1/2020
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(للبيع)

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هتمتلك وحدتك مع اقوي الشركات التطوير العقاري ora التابعة لشركات ساويرس علي فيو 65 فدان من الاند سكي.
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24,000 جنيه

18/1/2020
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صورة الاعلان: شقه للبيع 130م بكمبوند دار مصر – حدائق أكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

شقه للبيع 130م بكمبوند دار مصر – حدائق أكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

شقه للبيع 130م بكمبوند دار مصر – حدائق أكتوبر موقع مميز بجوار كمبوند أشجار ستي ودقائق إلي طريق الفي.
العنوان:

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370,000 جنيه

18/1/2020
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شقه للبيع بكمبوند دار مصر – شقق العاملين بهيئه المجتمعات العمرانيه

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6 أكتوبر - مصر
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18/1/2020
صورة الاعلان: شقه للبيع 117م بكبموند سكن مصر – حدائق أكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

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(للبيع)

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300,000 جنيه

18/1/2020
صورة الاعلان: فرصه للسكن بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه - في 6 أكتوبر مصر

فرصه للسكن بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه

(للبيع)

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18/1/2020
صورة الاعلان: دور كامل للبيع 250م بمشروع كايرو جاردنز 6 اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

دور كامل للبيع 250م بمشروع كايرو جاردنز 6 اكتوبر

(للبيع)

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18/1/2020
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شقق للبيع 152م بتسهيلات بجوار نادى الصيد 6 اكتوبر

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القسم: 

4,000 جنيه

18/1/2020
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شقة للبيع 130م بمشروع كايرو جاردنز 6 اكتوبر

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شقة للبيع 130م بمشروع كايرو جاردنز 6 اكتوبر للبيع شقة خلف مشروع طيبة جاردنز والريهام عمارات كايرو جا.
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6 أكتوبر - مصر
القسم: 

750,000 جنيه

18/1/2020
صورة الاعلان: شقه للبيع بتسهيلات بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه - في 6 أكتوبر مصر

شقه للبيع بتسهيلات بكمبوند دار مصر - شقق العاملين بهيئة المجتمعات العمرانيه

(للبيع)

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100,000 جنيه

17/1/2020
صورة الاعلان: شقه للبيع 130م بكمبوند دار مصر – شقق العاملين بهيئه المجتمعات العمرانيه - في 6 أكتوبر مصر

شقه للبيع 130م بكمبوند دار مصر – شقق العاملين بهيئه المجتمعات العمرانيه

(للبيع)

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17/1/2020
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