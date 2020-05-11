امتلك شاليه 125 م بروف فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)
|استمتع بحفلات الشواء والباربكيو وامتلك شاليه بروف 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من كافيهات وحمامات سباحة ومطاعم بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليه بروف فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|174,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059299
155,000 جنيه
173,000 جنيه
183,000 جنيه
153,000 جنيه
157,000 جنيه
166,000 جنيه
213,000 جنيه
308,000 جنيه
73,000 جنيه
138,000 جنيه
190,000 جنيه
88,000 جنيه
113,000 جنيه
160,000 جنيه
140,000 جنيه