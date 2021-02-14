امتلك شاليه 110 م بدون مقدم فى بلو بلو العين السخنة

بدون مقدم هتقدر تمتلك شاليهك فى بلو بلو العين السخنة وتستمتع بكل خدماتك كافيهات و مطاعم و حمامات سباحة شاليهك 110 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ +حمام ) استلام فورى و بالتقسيط ع36 شهر بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا النهاردة قبل بكرة ع 01201135481 و امتلك شاليه بدون مقدم فى بلو بلو العين السخنة