امتلك شاليه 110 م بدون مقدم فى بلو بلو العين السخنة

(للبيع)
|بدون مقدم هتقدر تمتلك شاليهك فى بلو بلو العين السخنة وتستمتع بكل خدماتك كافيهات و مطاعم و حمامات سباحة شاليهك 110 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ +حمام ) استلام فورى و بالتقسيط ع36 شهر بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا النهاردة قبل بكرة ع 01201135481 و امتلك شاليه بدون مقدم فى بلو بلو العين السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|بلو بلو العين السخنة- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|300,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083850
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