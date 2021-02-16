امتلك شاليه 105 م استلام فورى فى جولدن بيتش

امتلك شاليه فى راس سدر دور تانى برووف 105 م (2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) قريب من حمامات سباحة واكوا بارك ب188 الف مقدم والباقى بالتقسيط ع 5 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى جولدن بيتش راس سدر