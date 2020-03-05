امتلك شاليه ومتع اطفالك باكبر اكوا بارك فى السخنة

(للبيع)

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صورة الاعلان: امتلك شاليه ومتع اطفالك باكبر اكوا بارك فى السخنة - في السويس مصر

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عيش المتعة مع اطفالك وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش واستمتع باكبراكوا بارك وملاهى للاطفال وحمامات سباحة وافخم الكافيهات والسينمات كلها جمب شاليهك 110م (2 غرفة نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ امريكان ) بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى السخنة وعيش المتعة مع اطفالك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 162,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/3/2020
رقم الإعلان: 2055198
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شاليه للبيع فى بالم بيتش السخنة بروف - في السويس مصر

شاليه للبيع فى بالم بيتش السخنة بروف

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه بروف فى لاسيرينا بالم بيتش واستمتع باجمل اكوا بارك وحمامات سباحة وكافيهات وسينمات شاليهك.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

176,000 جنيه

5/3/2020
صورة الاعلان: خلى ليك خصوصية ملهاش مثيل وامتلك شاليهك بجاردن فى السخنة - في السويس مصر

خلى ليك خصوصية ملهاش مثيل وامتلك شاليهك بجاردن فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك بجاردن خاص ملهوش مثيل فى بالم بيتش السخنة تشطيب سوبر لوكس 90م (2غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

154,000 جنيه

5/3/2020
صورة الاعلان: خدلك شاليه علي نهر النيل واستثمر براحتك في السخنة - في السويس مصر

خدلك شاليه علي نهر النيل واستثمر براحتك في السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

خدلك شاليه في لاسيرينا السخنة علي نهر النيل واستثمر براحتك في اي وقت طول السنة وجمب خدماتك من حمامات.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

5/3/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه بالفرش في لاسيرينا السخنة والحق العرض - في السويس مصر

امتلك شاليه بالفرش في لاسيرينا السخنة والحق العرض

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة والفرش هدية بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وشاليهك ((65م)) تش.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

147,000 جنيه

5/3/2020
صورة الاعلان: وسط الرفاهية والجمال امتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

وسط الرفاهية والجمال امتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك فى بالم بيتش السخنة وسط الرفاهية والجمال 90م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

141,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: شاليه ارضى للبيع بحديقة فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

شاليه ارضى للبيع بحديقة فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة بجاردن خاص عشان تعيش الخصوصية وسط الجمال شاليهك 120 م تشطيب سوبر لو.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

205,000 جنيه

3/3/2020
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صورة الاعلان: عايز تستجم في هدوء امتلك شاليه في السخنة واستجم في اي وقت - في السويس مصر

عايز تستجم في هدوء امتلك شاليه في السخنة واستجم في اي وقت

(للبيع)

- في السويس مصر

عايز تستجم وتريح اعصابك من الدوشة امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة واستجم في اي وقت وخدماتك كلها جمب ش.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

109,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: علي اجمل بحر هتقضي احلي مصيف في السخنة - في السويس مصر

علي اجمل بحر هتقضي احلي مصيف في السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة علي اجمل بحر وقضي احلي مصيف مع عيلتك او صحابك وهتستمتع بالاكوا بارك .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

116,000 جنيه

2/3/2020
صورة الاعلان: شاليهك في السخنة ارضي بحديقة علي الاكوا بارك - في السويس مصر

شاليهك في السخنة ارضي بحديقة علي الاكوا بارك

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة ارضي بحديقة واستمتع بأحلي فيو علي الاكوا بارك واطمن علي اولادك وسط ا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

165,000 جنيه

2/3/2020
صورة الاعلان: بتدور ع حياة هادية امتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

بتدور ع حياة هادية امتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

حياتك هادية بامتلاك شاليه وسط افضل الخدمات باجمل شاطئ رملى واجمل بحر شاليهك 90 م تشطيب سوبر لوكس (2 .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

1/3/2020
صورة الاعلان: لاستثمار افضل امتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

لاستثمار افضل امتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

خلى استثمارك افضل وامتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة 115م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ).
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

323,000 جنيه

1/3/2020
صورة الاعلان: امتلك في السخنة وشوف نهر النيل من شاليهك - في السويس مصر

امتلك في السخنة وشوف نهر النيل من شاليهك

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة وشوف نهر النيل والمعالم الحضارية من شاليهك ومنها الاهرامات وابو الهول والقل.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

105,000 جنيه

1/3/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في السخنة علي اكبر اكوا بارك - في السويس مصر

امتلك شاليهك في السخنة علي اكبر اكوا بارك

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة وخلي اولادك يستمتعوا بأحلي لعب في حمامات السباحة والاكوا بارك بكل ام.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

273,000 جنيه

1/3/2020
صورة الاعلان: شاليه دوبلكس للبيع بسعر مميز فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

شاليه دوبلكس للبيع بسعر مميز فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك بسعر مميز وبروف ع اجمل بحيرات صناعية فى بالم بيتش السخنة وسط افضل الخدمات كافيهات ومطاعم واكو.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

197,000 جنيه

29/2/2020
صورة الاعلان: وسط افضل الخدمات امتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

وسط افضل الخدمات امتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك فى بالم بيتش السخنة وسط افضل الخدمات كافيهات ومطاعم واكوا بارك وحمامات سباحة شاليه 110م تشطيب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

329,000 جنيه

29/2/2020
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