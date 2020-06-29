امتلك شاليه وقضى احلى صيف فى راس سدر

(للبيع)
|قضى احلى صيف فى راس سدر وامتلك شاليه بروف 125 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) واستمتع بحفلات الشواء والباربكيو قريب من كافيهات والمطاعم واكوا بارك وحمامات سباحة وخدمات غيرهم كتير بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى راس سدر واستمتع باحلى صيف
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|208,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/7/2020
|رقم الإعلان:
|2061986
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