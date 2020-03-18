امتلك شاليه وسط الهدوء فى السخنة

(للبيع)
|شاليهك فى السخنة وسط الهدوء والجمال وكل خدماتك اللى هتحتاجها كافيهات ومطاعم وحمامات سباحة ونادى صحى وجيم وسبا شاليهك 115م (غرفتين +ريسبشن +2 حمام +مطبخ امريكان ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليه فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|170,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056344
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