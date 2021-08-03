امتلك شاليه وسط الراحه والهدوء وميهمكش الفرش

باقل مقدم هتمتلك في قريه ريفيرا بيتش راس سدرفي ارقي مكان في راس سدر قريبه جدا من القاهره وده هيسهل عليك تروح وترجع في اسرع وقت وكمان هتقدر تقضي معانا اجازه نهايه الاسبوع وترجع بسرعه تباشر اعمالك بمنتهي السهوله بمساحه شاليه 105م(2غرفه +ريسبشن+ مطبخ+حمام +تراس) بفرش وخدمات تانيه كتير مطاعم تقدم لك مختلف أصناف الطعام 24 ساعة هايبر مارت أفضل نظام للأمن و الحراسة مزود بأحدث الكاميرات المراقبة للإطمئنان على أطفالك طول الوقت يلا الحق استلم شاليهك فوري معانا للاستفسار كلمنا فون او واتساب علي 01039299