امتلك شاليه متشطب بالفرش و بالتقسيط المريح فى بالم بيتش

(للبيع)
|متشلش هم الفرش وامتلك شاليهك متشطب سوبر لوكس فى بالم بيتش السخنة قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة و اجمل شاطئ رملى شاليهك 105 م ( 3 غرف نوم +ريسبشن +2 حمام + مطبخ امريكان ) ب168 الف مقدم و الباقى باقساط مريحة من غير فوائد لحياة اكتر راحة وامان لاولادك كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك متشطب بالفرش فى بالم بيتش السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|168,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095520
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