امتلك شاليه متشطب بالفرش و بالتقسيط المريح فى بالم بيتش

متشلش هم الفرش وامتلك شاليهك متشطب سوبر لوكس فى بالم بيتش السخنة قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة و اجمل شاطئ رملى شاليهك 105 م ( 3 غرف نوم +ريسبشن +2 حمام + مطبخ امريكان ) ب168 الف مقدم و الباقى باقساط مريحة من غير فوائد لحياة اكتر راحة وامان لاولادك كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك متشطب بالفرش فى بالم بيتش السخنة