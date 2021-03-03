امتلك شاليه متشطب بالفرش فى لاسيرينا باى

متشلش هم الفرش فى لاسيرينا باى هتمتلك شاليه تشطيب سوبر لوكس 75 م ( 2 غرفة نوم +ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) بالفرش و قريب من كافيهات وحمامات سباحة ومطاعم ب 59 الف مقدم بس و الباقى بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليه بالفرش فى لاسيرينا باى