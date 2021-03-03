امتلك شاليه متشطب بالفرش فى لاسيرينا باى

(للتقسيط)
|متشلش هم الفرش فى لاسيرينا باى هتمتلك شاليه تشطيب سوبر لوكس 75 م ( 2 غرفة نوم +ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) بالفرش و قريب من كافيهات وحمامات سباحة ومطاعم ب 59 الف مقدم بس و الباقى بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليه بالفرش فى لاسيرينا باى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا باى- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|59,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085950
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