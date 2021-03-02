امتلك شاليه قريب من كافيهات فى راس سدر

وسط خدمات ملهاش مثيل امتلك شاليهك فورا فى راس سدر ع بعد ساعة من نفق الشهيد احمد حمدى حيث البحر الرائع شاليهك 115 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) قريب من كافيهات و مطاعم و اكوا بارك ب188 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فورا فى راس سدر