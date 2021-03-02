امتلك شاليه قريب من كافيهات فى راس سدر

(للتقسيط)
|وسط خدمات ملهاش مثيل امتلك شاليهك فورا فى راس سدر ع بعد ساعة من نفق الشهيد احمد حمدى حيث البحر الرائع شاليهك 115 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) قريب من كافيهات و مطاعم و اكوا بارك ب188 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فورا فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|188,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085736
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