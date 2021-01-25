امتلك شاليه قريب من حمامات سباحة فى لاسيرينا عيون موسى

عيش السعادة كل يوم و امتلك شاليهك فى لاسيرينا عيون موسى راس سدر قريب من حمامات سباحة و كافيهات و مطاعم شاليهك 90م ( 2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى + حمام ) تشطيب سوبر لوكس ب 60 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك باجمل فيو فى لاسيرينا عيون موسى