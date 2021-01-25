امتلك شاليه قريب من حمامات سباحة فى لاسيرينا عيون موسى

(للبيع)
|عيش السعادة كل يوم و امتلك شاليهك فى لاسيرينا عيون موسى راس سدر قريب من حمامات سباحة و كافيهات و مطاعم شاليهك 90م ( 2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى + حمام ) تشطيب سوبر لوكس ب 60 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك باجمل فيو فى لاسيرينا عيون موسى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا عيون موسى- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|60,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081407
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