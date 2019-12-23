امتلك شاليه قريب من اجمل شاطئ فى السخنة

(للبيع)
|شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش قريب من اجمل شاطئ رملى 90م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام ) واستمتع باجمل اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات بسعر مغرى جدا واقساط تصل الى 9 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك قريب من اجمل شاطئ رملى فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|144,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046241
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