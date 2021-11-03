امتلك شاليه فParadise متشطب وعيش حياة حلوة ع البحر

عيش حياتك برفاهية اكتر مع عيلتك و ابدأ حياة جديدة فى Paradise راس سدر و امتلك شاليه بتشطيب اكسترا سوبر لوكس قريب من كل خدماتك اللى هتحتاجها شاليه 135 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + 2 حمام ) تشطيب اكسترا سوبر لوكس ب 238 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد مع الخدمات الرائعة التي توجد بقرية براديس راس سدريلا مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وامتلك شاليه فى باراديس راس سدر وعيش ع اجمل بحر صافى