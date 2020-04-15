امتلك شاليه في لاسيرينا ميني ايجبت بمقدم 150 الف وقسط علي 4 سنوات

(للبيع)
|امتلك شاليه في منتجع لاسيرينا ميني ايجبت بالعين السخنه استلام فوري تشطيب سوبر لوكس بالفرش مقدم 25 % وقسط علي 4 سنين شاطئ رملي - حمام سباحه مغطي للسيدات حمام سباحه علي الشاطئ بجوار الاكوا بارك بجوار فندق ريتال فيو وفندق لاسيرينا للاستفسار اتصل علي 01276204797
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mayar sherif
|التليفون:
|01276204797
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|العنوان:
|قرية لاسيرينا نيني ايجبت العين السخنه- العين السخنه
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058211
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